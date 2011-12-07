Луганские инвалиды-чернобыльцы заявляют - политика Кабмина «уничтожает их физически»

Луганские инвалиды-чернобыльцы заявляют, что политика действующего правительства «уничтожает их физически».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме, с которым Луганский городской Фонд «Инвалиды Чернобыля» обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

По словам инвалидов-чернобыльцев, в 1986 году их уничтожили морально, а теперь уничтожают физически.

Инвалиды называют действия правительства «аморальным произволом» и спрашивают президента, где им искать правовую защиту от него.

Луганские инвалиды-чернобыльцы призывают В.ЯНУКОВИЧА волевым решением исправить положение, в котором они обречены на вымирание.

«Кабинет Министров Украины, Министерство труда и социальной защиты Украины, Управление Пенсионного фонда Украины коварно и безответственно издеваются над инвалидами, беспринципно нарушая все законы Украины, которые только возможно, даже Основной Закон Украины - Конституцию, давая указания относительно начисления пенсий, отменяя решение судов» , - говорится в письме.

При этом чернобыльцы напоминают Президенту, что премьер-министр Николай АЗАРОВ два года назад заявлял, что знает, как поднять страну. «А теперь считает виновниками всех украинских бед чернобыльцев, заявляя, что чернобыльцы потеряли страх и совесть», - отмечают инвалиды.

Они выражают возмущение тем, что предложения по начислению пенсий чернобыльцам подает председатель Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Юрий АНДРЕЕВ, который «предал, погубил эвакуированных из г. Припять детей, пострадавших и ликвидаторов».

Чернобыльцы предлагают возобновить выплату пенсий в размерах, установленных по решениям судов согласно ст.54 Закона Украины «О статусе и социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

«Если Вы, Господин Президент, и правительство не могут предоставить такие гарантии, то умирать мы придем на ступеньки Правительства, Верховной Рады и Администрации Президента - гаранта без всяких гарантий. Нам не нужна такая власть! Долой ее на свалку истории!", – заявили в письме луганские инвалиды-чернобыльцы.