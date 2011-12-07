Азаров: ни один из популистских социальных законов не выполняется

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ни один из популистских социальных законов не выполняется, а не только те, которые касаются чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«На протяжении всех лет, когда действовали законы о разнообразных социальных гарантиях, не только чернобыльцам, но и другим категориям граждан, – эти законы никогда не выполнялись. Никогда и ни одним правительством. И не потому, что правительства были плохие и безответственные, а потому, что многочисленные популистские решения возложили на государство обязанности, которые объективно нельзя было выполнить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что налогоплательщики не могут физически обеспечить и отдать в бюджет столько денег, чтобы выполнить все популистские законы. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что количество льгот, согласно этим законам, равняется объему нескольких государственных бюджетов ежегодно.

В то же время Н.АЗАРОВ утверждает, что его правительство за время своей работы последовательно повышало социальные гарантии. «Настолько, насколько это давала возможность реальная экономика», - отметил он.