Чернобыльцы угрожают Кабмину начать завтра сухую голодовку

Чернобыльцы, которые голодают в Киеве у здания правительства, обещают с завтрашнего дня отказаться от употребления жидкости и объявить сухую голодовку, если правительство в течение сегодняшнего дня не прислушается к их требованиям и не примет соответствующего решения о сохранении льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом участники акции заявили сегодня журналистам.

В настоящее время, по словам чернобыльцев, в парке, напроти Кабмина, голодают 40 человек. Один человек, которого на днях госпитализировала «скорая», был вынужден вернуться домой в Луганскую область. Также чернобыльцы сообщили, что эта ночь прошла спокойно, никто из сотрудников милиции на них больше протоколов не составлял. Единственное, на что пожаловались участники акции, – милиция не разрешила им без каких-либо четких пояснений установить на месте проведения акции Государственный флаг Украины.