Чернобыльцы возле Кабмина готовы завтра начать сухую голодовку

Чернобыльцы, которые голодают в Киеве у здания правительства, обещают с завтрашнего дня отказаться от употребления жидкости и объявить сухую голодовку, если правительство в течение сегодняшнего дня не прислушается к их требованиям и не примет соответствующего решения о сохранении льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом участники акции заявили сегодня журналистам.

В настоящее время, по словам чернобыльцев, в парке, напроти Кабмина, голодают 40 человек. Один человек, которого на днях госпитализировала «скорая», был вынужден вернуться домой в Луганскую область. Также чернобыльцы сообщили, что эта ночь прошла спокойно, никто из сотрудников милиции на них больше протоколов не составлял. Единственное, на что пожаловались участники акции, – милиция не разрешила им без каких-либо четких пояснений установить на месте проведения акции Государственный флаг Украины.

Между тем, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от Пенсионного фонда сосредоточиться на перерасчете пенсий чернобыльцам.

Об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«Я ставлю Пенсионному фонду, как органу социальной защиты, задачу сосредоточиться на перерасчете пенсий, на разъяснении людям, какие пенсии они будут получать. Чтобы с 1 января выплата новых пенсий работала как часы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что поручил вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею ТИГИПКО продолжить диалог с теми чернобыльцами, которые не поняли, «с чем-то не согласились». «Подчеркиваю, что диалог будет продолжаться, даже если останется один человек», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем он подчеркнул, что большинство чернобыльцев согласились с предложенными правительством мерами по решению проблемы выплаты пенсий этой категории граждан. «Большинство общественных организаций чернобыльцев согласовали параметры недавно принятого постановления Кабинета министров, которое определяет значительный рост пенсий ликвидаторам, инвалидам в 2012 году. И вообще осовременивание пенсий чернобыльцам», - заявил Н.АЗАРОВ.

«Если говорить конкретно, пенсия одного из участников протестов, например, в Донецке, установленная судом, составляет 7580 грн., а с 1 января по перерасчету в соответствии с постановлением правительства этот человек будет получать 8230 грн. Я спрашиваю, против чего этот человек протестует?», - подчеркнул председатель правительства.