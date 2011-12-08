12 чернобыльцев объявили сухую голодовку

12 чернобыльцев, которые проводят свою акцию возле Кабинета министров, сегодня утром объявили сухую голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, они растянули напротив Кабмина на склоне плакат «Объявляем сухую голодовку», демонстративно вылили воду и начали акцию.

В целом возле здания правительства голодают около 30 чернобыльцев.

Между тем, одной из участниц акции голодовки стало плохо. Ей помогли добраться до автомобиля «скорой помощи», который постоянно дежурит возле участников акции, где ей сейчас медики оказывают помощь.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Киеве группа чернобыльцев из разных регионов объявила голодовку возле Кабинета министров. Они расположились в Мариинском парке напротив здания правительства. Чернобыльцы требуют от государства выполнить решения судов о выплате им задолженности по пенсиям.

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Между тем, в Харькове сегодня началась бессрочная акция протеста чернобыльцев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции, чернобылец, Валерий БЕЛЯКОВ.

Он отметил, что харьковские чернобыльцы будут требовать выполнения решений судов о назначении пенсий и доплат. По его словам, акция началась в поддержку чернобыльских выступлений, которые проходят в Донецке, Киеве и других городах Украины.

В.БЕЛЯКОВ подчеркнул, что сегодня около 12.00 в Харькове будет проходить согласительный совет, на котором чернобыльцы будут настаивать на установлении палаток.

По его словам, палатки планируется установить в парковой зоне за памятником Ленину на площади Свободы. «Акция будет длиться, пока не начнется выполнение решений судов о назначении пенсий чернобыльцам», - сказал В.БЕЛЯКОВ.

По его словам, в настоящее время чернобыльцы не планируют начинать голодовку.

Напомним, в Харькове сегодня около 150 представителей чернобыльских организаций региона начали пикетирование областного управления Пенсионного фонда Украины. Пикетирующие требуют выплаты пенсий в размерах, которые были установлены решениями судов. А также требуют запретить ПФУ самовольно изменять размер пенсий чернобыльцев.