Путин: россияне не хотят повторения «хаоса», как это было недавно в Украине

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что россияне не хотят повторения «хаоса», как это было недавно в Украине и Киргизии, но не против уличной демократии в рамках закона.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по словам В.ПУТИНА, «мы знаем, что в нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как это было в Киргизии или как это было в недавнем прошлом в Украине. Никто хаоса не хочет».

«Что касается мероприятий уличной демократии, я к этому отношусь следующим образом: если люди действуют в рамках закона, то им должно быть предоставлено право выразить свое мнение. Мы никого не должны ограничивать в этих гражданских правах», - сказал он.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что если кто-то нарушает закон, то органы власти и правопорядка должны потребовать исполнения закона всеми возможными средствами.

По его словам, надо вести диалог с оппозицией, но, опираясь на подавляющее большинство граждан.

В.ПУТИН также заявил, что Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН поспешила с выводами об итогах парламентских выборов в России.

«Я посмотрел на реакцию наших американских партнеров на итоги выборов. Первое, что сделала Госсекретарь, дала характеристику, что они нечестные и несправедливые, хотя еще не получила даже материалов наблюдателей БДИПЧ», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, Х.КЛИНТОН задала тон некоторым «нашим деятелям внутри страны и дала сигнал».

«Этот сигнал услышали, и при поддержке Госдепа США начали активно работать», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 4, 5 и 6 декабря 2011 года в Москве прошли акции протеста против фальсификации выборов в Госдуму, прошедших 4 декабря.

5 декабря в результате акции на Чистых прудах было задержано более 300 человек.

6 декабря на Триумфальной площади было задержано более 600 человек.

7 декабря на Триумфальной площади в Москве полиция задержала около 20 человек за попытку провести несанкционированную акцию.

6 декабря Госсекретарь США Х.КЛИНТОН на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вильнюсе подвергла критике прошедшие в РФ парламентские выборы, призвав к расследованию фальсификаций.

«Выборы были несвободными и несправедливыми. Российские избиратели заслуживают полного расследования манипуляций и фальсификаций. Граждане РФ, как и граждане других стран, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны и подсчитаны. Они заслуживают свободные, справедливые и прозрачные выборы и лидеров, которые отчитываются перед ними», - заявила Х.КЛИНТОН.