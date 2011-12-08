Законопроект о запрете рекламы лекарств на ТВ снят с повестки дня ВР

Законопроект, предусматривающий запрет рекламы лекарственных средств на телевидении, снят с повестки дня Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает ZN.UA.

По информации издания, законопроект №7007 от 21 июля 2011 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере здравоохранения (относительно усиления контроля за обращением лекарственных средств, пищевых продуктов для специального диетического употребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок)» снят с повестки дня. Инициаторами законопроекта, который в частности предусматривает запрет рекламы лекарственных средств на телевидении, выступили народные депутаты Татьяна БАХТЕЕВА (Партия регионов), Юрий ГАЙДАЕВ (КПУ), Владимир Карпук (НУ-НС) и Андрей ПАВЛОВСКИЙ («БЮТ-Батьківщина»).

Как сообщил В.КАРПУК, законопроект, который уже прошел первое чтение, попал в повестку дня с большим трудом, но потом все равно был снят. «Фармфирмы, вы же понимаете, реклама лекарственных средств... И владельцы телеканалов, которые есть в зале, не проголосовали бы за этот законопроект независимо от политических взглядов», - отметил депутат.

В то же время В.КАРПУК подчеркнул, что этот вопрос нельзя оставлять без внимания, поскольку реклама лекарств на телевидении наносит огромный вред людям.

По информации ZN.UA, реклама медицинских препаратов составляет 25-30% бюджетов украинских телеканалов.

Ранее глава Государственной службы лекарственных средств Алексей СОЛОВЬЕВ заявлял, что «в том виде, в котором сейчас у нас рекламируются лекарства - это недопустимо в цивилизованной стране». «Лечить должен врач, а не телевизор. Все фальсифицированные лекарства, которые мы находим, входят в ТОП-10 продаж и ТОП-10 наиболее рекламируемых ЛС в стране. При этом в Украине, как и во всех странах мира, чаще всего население страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а благодаря телевизору чаще всего у нас покупают препараты, якобы стабилизирующие работу желудочно-кишечного тракта», - пояснил А.СОЛОВЬЕВ.