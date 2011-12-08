KFW предоставит 2 млн. евро для развития социальной инфраструктуры украинских регионов

Правительство своим распоряжением одобрило проект финансового и проектного соглашения между Министерством социальной политики (получателем), Украинским фондом социальных инвестиций (агентство по реализации проекта) и немецким кредитным учреждением KFW на 2 млн. евро.

Как сообщается на официальном сайте Минсоцполитики, проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры. Дополнительный компонент "Пилотное мероприятие "Городской пространство" направлен на социальное развитие регионов Украины.

Проект финансового и проектного соглашения предусматривает продолжение сотрудничества между украинским правительством и немецким кредитным учреждением KFW.

Распорядителем средств и агентством по реализации проекта определен Украинский фонд социальных инвестиций.