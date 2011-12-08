12 чернобыльцев, которые голодают под Кабмином, решили вернуться домой
16:47, 08 декабря 2011Соцполитика
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12 чернобыльцев, которые голодают под Кабинетом министров, после встречи с представителями Пенсионного фонда выразили желание вернуться домой.
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах, отметив, что эти лица являются жителями Луганской области.
По данным собеседника агентства, сейчас в акции протеста у Дома правительства принимают участие около 30 человек.
В то же время собеседник агентства отметил, что ему не известно, о чем именно удалось договориться чернобыльцам с представителями Пенсионного фонда.
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