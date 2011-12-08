Минсоцполитики предлагает ввести непрямую оценку доходов граждан для назначения соцпомощи

Министерство социальной политики Украины подготовило правительственное постановление «О введении непрямой оценки доходов граждан для назначения социальной помощи».

Текст документа размещен на официальном сайте министерства.

Проектом постановления предусматривается ввести с 1 апреля 2012 года непрямую оценку доходов граждан. В частности, предлагается утвердить порядок внедрения непрямой оценки доходов граждан для назначения соцпомощи.

Согласно порядку, непрямая оценка доходов проводится на основании информации, внесенной заявителем в декларацию, утвержденную приказом Минтруда от 22 июля 2003 года №204.

По результатам проведения непрямой оценки доходов семей органы социальной защиты населения два раза в месяц (10 и 25 числа) формируют списки семей, информацию о доходах которых рекомендуется проверить социальному инспектору.