Донецкий суд перенес на 21 декабря рассмотрение жалобы чернобыльцев

Донецкий апелляционный суд перенес на 21 декабря рассмотрение жалобы Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» на решение Донецкого окружного административного суда (суда первой инстанции) о запрете протестных акций в Донецке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член инициативной группы протестующих чернобыльцев Александр ПУЧКОВ.

Кроме того, этот факт подтвердила правозащитница Евгения РАТНИКОВА, которая с 3 декабря представляет интересы Донецкой облорганизации «Чернобыль-Еднисть» в суде.

Она отметила, что судебное заседание «отложили чисто по формальным признакам – наша сторона не предоставила всех учредительных документов».

«В связи с тем, что председатель облорганизации Николай ГОНЧАРОВ находится в больнице, лежит в палате интенсивной терапии, я получила доверенность (представлять интересы организации в суде – УНИАН) только 3 декабря, и мне нужно было написать все жалобы, все с чистого листа», - объяснила Е.РАТНИКОВА.

«Суду не хватает некоторых документов, подтверждающих легитимность самой организации. У меня их не было, я их не запрашивала, потому что не знала. В суде обязали меня предоставить их», – добавила она.

Кроме того, Е.РАТНИКОВА сообщила, что Донецкий горсовет только 8 декабря предоставил свои возражения против акции чернобыльцев. «Истцы (Донецкий горсовет – УНИАН) написали возражения, с которыми мы не успели ознакомиться, потому что они предоставили их только сегодня, и нам дали возможность с ними ознакомиться. То есть – чисто формальные моменты», – сказала правозащитница.

Она также подчеркнула, что легитимность организации «Чернобыль- Еднисть» должен был исследовать еще суд первой инстанции. «Но он не исследовал, не желал все исследовать, рассматривал все без участия стороны – общественной организации «Чернобыль- Еднисть», – поэтому суду второй инстанции приходится выполнять то, что должен был выполнить суд первой инстанции», – заявила Е.РАТНИКОВА.

В целом она положительно оценила действия Донецкого апелляционного суда. «Суд ведет себя в рамках законности и равенства сторон, в рамках пропорционального обеспечения прав двух сторон, и не обостряет ситуацию», – подытожила правозащитница.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 ноября Донецкий окружной административный суд вынес решение о запрете проведения акций протеста в связи с угрозой теракта в Донецке.

Но чернобыльцы, которые начали голодовку 15 ноября и разбили палаточный городок возле регионального управления Пенсионного фонда, продолжили акцию, требуя исполнения судебных решений по выплате им пенсий в полном объеме.

Вечером 27 ноября сотрудниками МЧС в присутствии милиции была насильно демонтирована штабная палатка протестующих, в результате чего умер один из участников акции Геннадий Коноплев.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной административный суд (после 1.00 ч.) вынес в рамках своего предыдущего решения (от 23 ноября) разъяснение о запрете акций протеста. Голодающим чернобыльцам запретили проводить их акцию в палаточном городке возле здания регионального управления Пенсионного фонда по адресу ул. Университетская, 91 и ул. Университетская, 89 и обязали разобрать палаточный городок.

Протестующие подали на это апелляционную жалобу.