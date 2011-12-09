Павловский обратился в Генпрокуратуру по поводу чернобыльцев
10:57, 09 декабря 2011Соцполитика
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Народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батькивщина") обратился в Генеральную прокуратуру Украины относительно «массового игнорирования судебных решений о порядке начисления пенсий по инвалидности в результате Чернобыльской катастрофы».
Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос был зачитан на заседании парламента первым заместителем председателя ВР Адамом МАРТЫНЮКОМ.
В запросе речь идет о принятии мероприятий «прокурорского реагирования на незаконные действия руководящих лиц Кабинета министров Украины, Министерства социальной политики Украины и Пенсионного фонда Украины», которыми «массово игнорируются судебные решения».
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