Госинспекции по вопросам труда сложно контролировать соблюдение прав человека - эксперт

Государственная инспекция по вопросам труда не может на сегодняшний день эффективно осуществлять контроль за соблюдением прав человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время «круглого стола» заявила представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Наталия ИВАНОВА.

«На сегодня инспекция (по вопросам труда - УНИАН) не настолько мощный орган, который мог бы эффективно следить за соблюдением трудовых прав человека и, кроме того, осуществлять информационную работу, позволяющую предупреждать нарушение этих прав.

Только недавно на сайте министерства появилась информация, контактная информация, хотя бы какие-то новости относительно деятельности инспекции», - отметила она.

Н.ИВАНОВА высказала надежду на то, что в рамках административной реформы инспекция по труду будет усилена как кадрами, так и в вопросе инстуционально, - материальными ресурсами, финансовыми ресурсами, механизмами осуществления контроля.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года председатель инспекции - Главный государственный инспектор по вопросам труда Андрей ЧЕРКАСОВ заявлял о необходимости увеличить штат инспекции почти в 5 раз – с нынешних 916 до 4 959 человек для того, чтобы она могла полностью охватывать нарушения в сфере трудовых отношений в стране.

По его словам, такое количество работников инспекции позволит проводить проверки на предприятиях раз в 5-6 лет, а не раз в 38 лет, как это происходит сегодня.

Председатель инспекции ожидает, что достичь такого количества сотрудников возможно благодаря административной реформе и реформированию других контролирующих органов, деятельность которых пересекается с деятельностью инспекции по вопросам труда.