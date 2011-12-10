В Донецке госисполнители потребовали от чернобыльцев добровольно прекратить акцию

Государственные исполнители вновь потребовали от протестующих в Донецке чернобыльцев добровольно прекратить акцию, но уже до 10:00 13 декабря (ранее государственные исполнители требовали прекратить акцию до утра 9 декабря).

Как передает корреспондент УНИАН, в палаточный городок чернобыльцев возле здания облуправления Пенсионного фонда госисполнители пришли 9 декабря к вечеру.

Государственные исполнители зачитали участникам акции судебное постановление о том, что они должны добровольно прекратить акцию протеста и разобрать палатки до утра 13 декабря, а затем спешно покинули палаточный городок.

Протестующие чернобыльцы сразу отметили, что указанная дата в чем-то символична, поскольку предшествует дню, когда в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (14 декабря).

«О силовом сносе городка пока не говорили, пока нам дали срок до 13 числа, зачитав при этом антиконституционное решение Донецкого окружного суда о том, что гражданам Украины нельзя собираться по два, три и более человек», – сказал участник акции Владимир ПЕТРЕНКО, комментируя общение с госисполнителями.

Чернобыльцы также заявили о том, что они будут продолжать свой протест в той форме, в которой начали, и на том же месте, поэтому сносить палатки добровольно не намерены.

«Вот так будет чествование чернобыльцев 14 декабря! Вот это – настоящее чествование в день ликвидатора!.. Вот это ликвидация будет!… Оце так шанують! Спасибо Президенту-шанувателю», – эмоционально заявил журналистам В.ПЕТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Донецке в палаточный городок возле здания управления Пенсионного фонда к протестующим чернобыльцам уже приходили государственные исполнители и потребовали, согласно решениям Донецкого окружного административного суда (от 23 ноября и 1 декабря) в связи с угрозой теракта в г. Донецке прекратить акцию до 10.00 9 декабря.