Тигипко рассказал, кто будет получать соцльготы

Социальные льготы должны получать только те семьи, доход которых ниже совокупного прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр-министр социальной политики Серей ТИГИПКО в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале.»

«Следующий шаг, который, я считаю, сейчас министерство сделает… это отраслевые льготы (реформирование льгот – УНИАН), которые у нас пока еще остались… Но ввести один простой принцип – есть прожиточный минимум на человека в семье. Вот если семья живет ниже этого прожиточного минимума, льготы включаются. Если семья живет выше прожиточного минимума, включая детей и т.д., льготы не включаются», - сказал он.

В то же время С.ТИГИПКО подчеркнул, что он выступает против полной отмены льгот.

Вместе с этим, народные депутаты отметили, что на сегодня уровень прожиточного минимума для разных категорий граждан является значительно заниженным.

Напомним, в 2011 году прожиточный минимум уже повышался 4 раза – 1 января, 1 апреля и 1 октября. Последнее повышение – до 1004 грн. для работоспособных лиц – состоялось 1 декабря.

В 2012 году, согласно проекту госбюджета, запланировано пятикратное повышение прожиточного минимума – до 1134 грн. для трудоспособного населения.