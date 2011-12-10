Парламент Казахстана учредил новый праздник - День первого президента

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в субботу принял закон, предусматривающий учреждение нового государственного праздника - Дня первого президента республики, передает РИА «Новости».

"Осознавая огромный вклад первого президента и основателя государства, группа депутатов сената вышла с инициативой внести на заседание палаты в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции, пунктом 1 статьи 15 закона "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", а также 55 пункта регламента сената проект закона "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан"и предлагаем считать 1 декабря государственным праздником", - сказал сенатор Анатолий БАШМАКОВ, выступая в субботу на пленарном заседании парламента.

"Именно в это день был избран первый президент, был установлен институт президентства республики Казахстан", - добавил сенатор.

Закон передан на подпись главе государства.