Украинские суды на сегодня запрещают свыше 90% акций протеста - Карпачёва

Украинские суды сегодня запрещают свыше 90% акций протеста.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ по случаю Дня прав человека.

«Предприниматели, фермеры, ветераны войны и труда, инвалиды-чернобыльцы выходят на акции протеста с требованием обеспечить строгое соблюдение их законных прав. К сожалению, украинские суды запрещают сегодня свыше 90 процентов акций протеста. Считаю, что права на выражение свободы мысли и слова, мирных собраний и манифестаций должны быть гарантированно соблюдены», - подчеркнула она.

Поддерживая реформаторские стремления власти, Н.КАРПАЧЁВА отметила, что без диалога власти и общественности не приходится рассчитывать на успех, ведь при введении реформ нерушимыми должны оставаться принципы верховенства права, справедливости, уважения к правам и свободам человека и его достоинства. Реформы должны приводить не к сужению гарантированных Конституцией и законами Украины прав граждан, а к их реальному обеспечению.

«В этот день хочется верить, что обеспечение неотъемлемых прав и свобод каждого человека, уважение к общечеловеческим ценностям, лучшим традициям и достижениям Украинского народа станут, наконец, основой национальной идеи, которая сможет консолидировать общество и будет способствовать дальнейшему демократическому и стабильному развитию Украины», - сказала она.