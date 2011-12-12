В Донецке свернуты все палатки чернобыльцев. Кроме одной - нардепа Гриценко

В Донецке в палаточном городке протестующих чернобыльцев добровольно свернуты все палатки кроме одной большой, принадлежащей народному депутату Украины Анатолию ГРИЦЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Донецкой облорганизации партии «Гражданская позиция», помощник народного депутата А. ГРИЦЕНКО Александр ГЕВЕЛЕВ.

По его словам, 11 декабря весь день с протестующими чернобыльцами вели переговоры рукводители Донецкой областной государственной администрации.

По итогам переговоров большая часть чернобыльцев во главе с председателем Донецкой облаорганизации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николаем ГОНЧАРОВЫМ согласились на предложенные условия власти приостановить акцию взамен на гарантию выплаты пенсий в полном размере за ноябрь и декабрь 2011 года, и стали сворачивать свои палатки.

А. ГЕВЕЛЕВ сказал, что на его вопрос о том, что происходит и почему демонтируются палатки, «одни из самых инициативных ранее участников акции ответили, что они устали бороться и сейчас не чувствуют поддержки со стороны регионов и со стороны своих граждан».

А. ГЕВЕЛЕВ также отметил, что часть инициативной группы, человек 6-7, среди которых и инвалид-чернобылец Владимир ДЕРКАЧ, выразили несогласие с принятым решением и заявили о том, что они «не продаются, а продолжают акцию протеста, добиваясь пенсионных выплат не только для участников голодовки, но и для всех чернобыльцевв в Украине».

Так как большая палатка является личной собственностью А. ГРИЦЕНКО, она остается на месте и те, кто решил продолжить акцию, находятся на месте, заключил руководитель Донецкой облорганизации партии «Гражданская позиция», выразив полную поддержку тем, кто решил продолжить протест.

Напомним, ранее все протестующие заявляли, что компромисс с властью невозможен.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Донецкой области Римма ФИЛЬ сообщила, что 11 декабря во второй половине дня в палаточный городок к чернобыльцам приехал глава ОГА Андрей ШИШАЦКИЙ и в 19.30 «переговоры завершились».

«Чернобыльцы прекращают акцию и сворачивают палатки, в Пенсионном фонде выделено место, где будут находиться эти палатки, часть их люди заберут с собой и уедут», - сказала она, добавив, что город выделил микроавтобусы и предоставил помощь коммунальных служб для сбора паатолк.

По словам Р. ФИЛЬ, по итогам переговоров было принято решение, что «буквально завтра» Донецкий облсовет из своего бюджета выделит 0,5 млн. грн., а также из бюджетов городов и районов региона также будут выделены 0,5 млн. грн., кроме того, часть средств «поступит из внебюджетных фондов», «чтобы компенсировать потери выплат чернобыльцам».

«Плюс в следующем году в январе еще 300 тыс. будет выделено, - добавила пресс-секретарь губернатора, - Это будет единовременная помощь и пострадавшим, и особо нуждающимся инвалидам первой группы».

По словам Р. ФИЛЬ, «завтра активисты должны предоставить списки тех, кому будут выделены деньги».