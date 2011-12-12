В Донецке силой демонтировали последнюю палатку чернобыльцев

В Донецке, возле здания регионального управления Пенсионного фонда, силой демонтировали последнюю палатку, несколько протестующих чернобыльцев остались под открытым небом.

Об этом вчера поздно вечером по телефону сообщил корреспонденту УНИАН Владимир ДЕРКАЧ - один из членной инициативной группы чернобыльцев, который вышел с переговорного процесса и не согласился на предложенную властью посписочную компенсацию пенсий участникам акции.

«Я находился в палатке, я не общался с теми, кто демонтировал палатку, мы сидели в палатке, нас здесь было много – вместе со всеми человек 20, мы сидели и смотрели на все эти действа. Здесь было много людей, в том числе и милиция», - сказал он.

По словам В.ДЕРКАЧА, его единомышленников, протестующих чернобыльцев, «осталось 6 человек, из них один парень, который приехал нас поддержать из Винницы и уже как два дня с нами».

По словам В.ДЕРКАЧА, он разочарован тем, что произошло. Вместе с тем он подчеркнул, что тем участникам акции, которые остались, уходить некуда, потому что они еще не добились выполнения своих требований.

«Что мне сказать?.. То, что сегодня сделала власть, я считаю, что нам просто плюнули в лицо. Я сегодня, когда понял, в какую сторону поворачивается переговорный процесс между властью и протестующими, я оттуда ушел и сказал, что в этом шоу брать участие не желаю. Это был торг. Понимаете, когда предлагают, а кто-то соглашается со списком, это как во времена Сталина и Берии составляли списки и расстреливали… Но что самое страшное – это то, что у людей сегодня расстреляли надежду», - объяснил В.ДЕРКАЧ.

На вопрос, сколько же чернобыльцев вошло в список, согласно которому выплатят денежную компенсацию пенсий за ноябрь-декабрь, он ответил: «Я не знаю, сколько человек в этом списке, мне плевать на эти списки. И если они меня туда внесут, я не буду соглашаться, но я буду кричать им, что я с этими списками не согласен. Потому что я стоял здесь не за подачки, не за деньги, а за законность. Потому что есть более весомые в жизни вещи – это честь, совесть и достоинство».

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы с 14 ноября пикетировали Управление ПФУ в Донецкой области, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодовку. Также чернобыльцы грозили самосожжениями, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

27 ноября сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению суда о запрете акции. Во время демонтажа умер 70-летний шахтер-инвалид Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

29 ноября месте демонтированной палатки чернобыльцы установили новую армейскую палатку с дощатым полом, рассчитанную на 60 человек.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной административный суд снова вынес решение о запрете протестующим чернобыльцам проводить свою акцию голодовки в палаточном городке возле здания регионального Пенсионного фонда.

Вчера, 11 декабря, местные власти предложили чернобыльцам свернуть акцию протеста взамен на полную компенсацию недостающих пенсионных выплат за ноябрь-декабрь текущего года. После этого чернобыльцы добровольно свернули все палатки, кроме одной большой, принадлежащей народному депутату Украины Анатолию ГРИЦЕНКО.

По итогам переговоров большая часть чернобыльцев во главе с председателем Донецкой облорганизации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николаем ГОНЧАРОВЫМ согласились на предложенные условия власти приостановить акцию взамен на гарантию выплаты пенсий в полном размере за ноябрь и декабрь 2011 года.