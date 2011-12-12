Общественные организации подписали Меморандум о создании Комитета защиты протестующих

Представители четырех всеукраинских общественных организаций подписали Меморандум о создании Комитета защиты протестующих.

Соответствующий документ был подписан сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Под Меморандумом свои подписи поставили: сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ, председатель Общественной организации «За правовое государство» Лариса ЛЯДОВА, представитель Чернобыльского движения Украины, председатель Полтавской организации ВОО «Союз Чернобыль Украины» Виктор СЕРДЮК и председатель Хмельницкой областной организации «Дети войны» Галина АНТОНЮК, а также участник Налогового майдана Сергей КОСТАКОВ.

«Меморандум будет подписан во всех регионах, во всех областях с организациями, которые готовы сегодня к активным гражданским действиям. Тем самым мы обеспечим юридическую защиту, мы постараемся организовать техническую поддержку и постараемся консолидировать максимально гражданские акции протеста», - отметила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, Комитет защиты протестующих позволит украинскому обществу координировать свои действия по проведению любых общественных акций, направленных против произвола властей.

Народный депутат напомнила, что ровно 30 лет назад в тоталитарной Польше власть ввела военное положение, не справившись со знаменитым профсоюзом «Солидарность». По ее мнению, солидарность – это та ценность, которую необходимо возродить Украине. «Сегодня власть пытается запугать или сломать каждого по отдельности. И поэтому обществу нужно объединяться. Солидарность – это та основа, на которой мы можем построить нормальную, процветающую, европейскую Украину. Мы осознаем свою ответственность за будущее страны. И мы вместе будем нести эту ответственность, защищая права украинских граждан», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Чем нас будет больше, чем мы будем более координироваться между собой, солидарны между собой, тем сильнее мы сможем сегодня противостоять действующей власти», - подчеркнула она.

По словам участника налогового майдана С.КОСТАКОВА, люди, принимающие участие акциях протеста, нуждаются в профессиональной защите своих прав.

Председатель общественной организации «За правовое государство» Л.ЛЯДОВА, которая также подписала меморандум, сообщила, что в случае незаконных действий власти координационный совет комитета защиты будет обращаться в международные судебные инстанции.

Также участники пресс-конференции призвали все активное гражданское общество поддержать акции протеста, посвященные Дню ликвидатора последствий чернобыльской катастрофы – 14 декабря. «Мы знаем, как поступает власть по отношению к тем, кто 25 лет назад спас всю Европу от смертельной угрозы. Наш гражданский долг – проявить солидарность. Мы покажем власти, что сегодня все общество едино, и мы никого не оставим наедине с жестокостью власти», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Основными направлениями деятельности Комитета будут координация протестных акций по всей Украине, оперативное реагирование на любые нарушения прав граждан, правовая защита участников протестов, информирование украинской и мировой общественности о нарушениях прав украинских протестующих и волонтерское движение, направленное на сбор средств для оказания материальной поддержки протестующим.