Балога считает необходимым объединить МЧС и МВД, это - европейская практика

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА считает необходимым объединить МЧС с Министерством внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

«Уверен: МЧС необходимо объединить с МВД. Таков европейский стандарт. В стране должно быть одно ведомство, которое занимается безопасностью людей. Слияние двух министерств для меня является задачей, которое переходит на следующий год. Сейчас мы прорабатываем все предложения на рассмотрение Президента. Надеюсь, глава государства примет такое решение», - отметил министр.

Говоря об итогах работы МЧС Украины за этот год, В.БАЛОГА заметил, что была проведена скорая и безболезненная реформа всей системы министерства. По его словам, реформа касалась не только пожарников и спасателей, но и структуры управления Зоной отчуждения, техногенников, сил гражданской защиты, метеорологов, профессионального образования и многого другого.

«Год назад у этого всего организма был явно избыточный вес и нарушение координации движения. Начали «тощать»: уменьшили штат, прежде всего, в подразделениях обеспечения, сократили лишние должности начальников. Привели в порядок структуру управления, совместив похожие по задачам подразделения, ликвидировали дублирующие звенья и ненужные функции», - сказал В.БАЛОГА.

Кроме того, МЧС передало Министерству образования и науки, молодежи и спорта свои ведомственные учебные заведения, а также упорядочило региональные управления.

По словам В.БАЛОГИ, проведены комплексные изменения, которые касались работы всего министерства, учтены все нюансы.