Президент выступает за увеличение пенсионного возраста для судей

11:47, 13 декабря 2011
Соцполитика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за увеличение возраста выхода на пенсию для судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Верховном суде на торжествах по случаю Дня работников суда Украины.

Президент подчеркнул, что сегодня необходимо сосредоточить внимание на сохранении судей с большим опытом работы.

«Мы не должны терять профессионалов, за плечами которых десятки лет работы и тысячи рассмотренных дел», - сказал Президент, отметив, что такие судьи увольняются в связи с достижением 65-летнего возраста. Он добавил, что эту ситуацию нужно исправлять.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что сегодня квалификационная комиссия завершает работу по подбору судей по новым правилам.

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