В Запорожской области количество безработных с начала года сократилось на 25%

В Запорожской области количество безработных с начала года сократилось более чем на 25% - до 20 тыс. 762 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области, «по сравнению с началом года, когда количество незанятых жителей региона составляло 27 738 человек, количество незанятых трудоспособных граждан существенно сократилось – по итогам ноября снизилось до 20 762 человек, что составляет 65,33% от показателя начала года».

В то же время, согласно данным управления статистки, в ноябре в запорожском регионе наметилась тенденция к увеличению количества неработающего трудоспособного населения.

«В октябре 2011 года в Запорожской области количество незанятого трудоспособного населения составляло 18 122 человека, а в ноябре численность неработающих трудоспособных граждан увеличилась до 20 762 человек – т.е. на 2 640 человек, или на 11,03%», - сообщили в управлении.

В качестве одной из основных причин происходящего эксперты называют освобождение сезонных рабочих в сфере АПК и сложную ситуацию на ряде промпредприятий региона, вынужденных сокращать сотрудников для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности – т.е. сокращение рабочих мест.

В качестве негативного фактора последнего месяца в управлении статистики также отмечают рост в Запорожской области нагрузки на одно свободное рабочее место.

«Если в октябре на одно рабочее место претендовало 6 человек, то в ноябре данная цифра увеличилась до 9, при этом потребность предприятий в рабочих на замещение свободных рабочих мест и вакантных должностей сократилась с 2 884 до 2 384», констатировали в управлении статистики.