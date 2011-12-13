Нарушение властями прав чернобыльцев может осложнить переговоры с ЕС – ПЗУ

Пренебрежение правами граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, со стороны украинских властей может осложнить переговорный процесс по приобретению Украиной статуса ассоциированного члена Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представитель Партии зеленых в Украине в Европейской партии зеленых Павел ХАЗАН и председатель общественной организации «Зелена варта» Андрей ЮСОВ.

По словам А. ЮСОВА, в настоящее время правительственные институции Украины систематически нарушают положения Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный вред, ратифицированной Украиной еще в 1996 году. Он уточнил, что речь идет в частности, о политике правительства, направленной на сокращении бюджетного финансирования социальных выплат для чернобыльцев, а также игнорирование исков пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы на уровне судебной ветви власти.

П. ХАЗАН отметил, что данная ситуация в Украине стала предметом рассмотрения на очередном конгрессе Европейской зеленой партии, который проходил в Париже 11-13 октября. В одной из резолюций конгресса, помимо обеспокоенности планами строительства хранилища отработанного ядерного топлива поблизости от столицы Украины, европейские зеленые также указали на нарушения органами национальной власти в Украине прав пострадавших от Чернобыльской аварии путем сокращения финансовых компенсаций (пенсий и других льгот).

П. ХАЗАН сообщил, что фракция «зеленых» в Еропарламенте настоит на вынесении вопросов, зафиксированных в резолюции, на широкое обсуждение евпропейского представительского органа. Кроме того, отметил П. ХАЗАН, указанные вопросы могут также подниматься в ходе переговоров об ассоциации Украины с ЕС, поскольку сопредседатель фракции «зеленых» в Европарламенте Ребекка ХАРМС входит в состав переговорной группы со стороны ЕС.

В связи с этим А. ЮСОВ не исключил, что игнорирование данных вопросов украинскими властями может привести к применению к Украине санкций со стороны европейского сообщества.

«Благодаря действиям власти Украина может оказаться ситуации осуждения со стороны европейского сообщества и возможных санкций. Если не прямых санкций, то политических, которые тем не менее будут для Украины очень существенными, поскольку вопросы социальной защиты чернобыльцев являются одним из ключевых вопросов подписания соглашения об ассоциации», - подчеркнул А. ЮСОВ.