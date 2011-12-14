В ЕС введут единое разрешение на работу и удостоверение для проживания для иностранцев

Брюссель. Европарламент поддержал единое разрешение на работу и удостоверение для проживания для иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 13 декабря на сессии Европарламента в Страсбурге.

За проект доклада Вероник МАТЬЕ (группа народных партий, Франция) проголосовало большинство депутатов Европарламента (голосование проводилось поднятием рук).

Согласно с одобренной Директивой ЕС, страны-члены сохранят свое право решать выдавать или нет удостоверение для проживания иностранным рабочим, в то же время, они должны будут принять такое решение в течение не более четырех месяцев.

При этом Директива вводит одинаковую процедуру получения разрешения на работу и разрешения на проживание во всех странах - членах ЕС для выходцев из третьих стран.

Новая Директива будет касаться выходцев из третьих стран, которые хотят жить и работать в странах - членах ЕС, и не будет распространяться на сезонных рабочих, беженцев, людей, имеющих долговременный вид на жительство.

При этом Директива предусматривает, что владельцы единого разрешения на работу и проживание будут иметь те же права, что и рабочие из стран - членов ЕС относительно условий труда, признания квалификации, права присоединяться к профсоюзам, права на пенсию и социальную защиту, а также налоговые льготы.

Вместе с тем, страны-члены будут иметь возможность применять определенные ограничения относительно реализации таких прав.

В частности, если контракт рабочего - выходца из третьей страны не превышает шести месяцев, право на пользование социальной защитой может быть ограничено.

Документ также предусматривает возможность для иностранцев проходить тренинги и получать образование, если они работают в ЕС или зарегистрированы как безработные.

Совет ЕС уже одобрил эту Директиву. Таким образом, после ее обнародования в Официальном журнале ЕС она вступит в силу. Страны-члены будут иметь два года на изменение национальных законодательств, согласно с этой Директивой.