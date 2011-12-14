Совет ЕС определился с приостановкой безвизового режима с третьими странами

Брюссель. Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза определился относительно возможной приостановки безвизового режима с третьими странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании совета 13 декабря.

Министры, в частности, определили подход к введению защитных механизмов в виде временного прекращения действия безвизового режима с третьими странами в случае, если после введения такого режима количество мигрантов из этих стран резко возрастает.

Позиция Совета ЕС касается предложений Еврокомиссии, представленных в мае 2011 года, которые предусматривали возможность возобновления визового режима с третьими странами, количество нелегальных мигрантов из которых или количество лиц, подающих заявления о получении убежища, или количество отказов в реадмиссии резко возросло, по меньшей мере, на 50%.

Министры решили отказаться от количественного показателя, предложенного Еврокомиссией, отметив лишь, что причиной для возобновления визового режима может стать “значительный и резкий рост” нелегальных мигрантов или искателей убежища.

При этом министры считают, что основанием для возобновления визового режима может стать не просто рост количества искателей убежища, а лиц, заявления которых являются безосновательными или не отвечают требованиям международной защиты.

Предусматривается, что в случае введения таких правил Еврокомиссия, по сообщениям стран-членов ЕС, получит право рекомендовать перевод той или иной третьей страны в перечень стран, граждане которых должны получать визы для поездок в ЕС.

Одобренная министрами позиция открывает возможность для начала переговоров с Европарламентом по этому вопросу.

Предложение Еврокомиссии было представлено после того, как после отмены виз со странами Западных Балкан в ряде стран-членов ЕС значительно возросло количество выходцев из Балканских стран, которые просили убежища.