Минимальную зарплату в 2012 году увеличат более чем на 10% – Надрага

В 2012 году размер минимальной зарплаты и пенсии будет увеличен более чем на 10%.

Об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА, сообщает газета «Известия» от 14 декабря 2011 года.

Он добавил, что Минсоцполитики будет рекомендовать парламенту предусмотреть в бюджете-2012 увеличение основных социальных выплат на 20-25%.

По словам В.НАДРАГИ, повышение размеров социальных выплат коснется, в частности, и чернобыльцев. «Для первой группы инвалидов-чернобыльцев повышение составит 285%, для второй группы – 255%, а для третьей – 235%», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины изменил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год, сократив пессимистический прогноз роста ВВП с 5% до 3,9% и рост средней зарплаты.

Изменения содержатся в постановлении Кабмина (№1216 от 28 ноября т.г.), размещенном на сайте Верховной Рады.

Также документом пессимистический прогноз роста номинального ВВП сокращен с 1,505 до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции не изменился и составляет 7,9%.

Кроме того, сокращен уровень средней зарплаты - с 3,175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн. до 3,130 тыс. и 3,016 тыс. грн. по оптимистическому и пессимистическому сценариям соответственно.