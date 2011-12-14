Госслужба занятости в январе-ноябре трудоустроила 730,8 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе-ноябре 2011 года трудоустроила 730,8 тыс. безработных, что на 20,4 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Госслужбы занятости.

Соискатели в основном трудоустроены в таких сферах экономической деятельности, как торговля, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Путем предоставления дотаций работодателям с начала 2011 года работу получили 33,6 тыс. безработных.

Профессиональное обучение в течение этого периода проходили 203,1 тыс. безработных (на 14,4 тыс. человек больше, чем в январе-ноябре 2010 года). Уровень трудоустройства безработных после профобучения составил 82%, что почти в два раза больше, чем уровень трудоустройства без прохождения профподготовки.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 353,6 тыс. человек (на 42,5 тыс. больше, чем в январе-ноябре 2010 года).

Пособие по безработице в январе-ноябре 2011 года получали 1,1 млн. человек, ее средний размер составил 844 грн.

Количество вакансий в базе данных службы на 1 декабря т.г. составило 73,2 тыс. В то же время на учете в центрах занятости находилось 439,5 тыс. незанятых граждан. Среди них 198,3 тыс. составляли рабочие, 165,8 тыс. - служащие, 75,4 тыс. - лица без профессии. Среди безработных почти половину составляет молодежь до 35 лет, а почти каждый пятый - человек, не способный на равных конкурировать на рынке труда.