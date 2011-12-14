В Беларуси установлены торговые надбавки к ценам на социально значимые товары

Минск. Министерство экономики Беларуси установило торговые надбавки к ценам на социально значимые товары.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно сообщению, соответствующее решение содержится в постановлении Министерства экономики от 14 декабря 2011 года №200 «О торговых надбавках к ценам на социально значимые товары и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь».

Документ принят в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 7 декабря 2011 года №1655, которым утвержден новый перечень социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом.

«Постановление №200 определяет механизм регулирования цен на социально значимые товары. Это позволит пресечь необоснованный рост цен на потребительские товары и услуги. В настоящее время постановление №200 находится на правовой экспертизе в Министерстве юстиции», - отметили в Минэкономики Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в перечень социально значимых товаров, которые регулирует Минэкономики, вошло 27 товарных позиций, ранее было 14. Сюда вошли вареные колбасы, сосиски, пельмени, субпродукты, фарши, сыры, рыба, соль, хлопья овсяные, кофе, чай. Также перечень расширен за счет некоторых видов детского питания. Перечень социально значимых товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, также дополнен. Сюда вошли чулочно-носочные изделия, мыло. Раньше регулирование осуществлялось только в отношении этих товаров для детей. Расширен перечень и других детских товаров, в частности, включены кровати, коляски, одеяла детские. Будут регулироваться цены и на услуги по ремонту обуви.