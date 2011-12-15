Чернобыльцы Луганщины присоединятся к акции протеста во Львове

Представители чернобыльских организаций Луганской области присоединятся к участникам бессрочной акции протеста чернобыльцев во Львове, которые разбили палаточный городок возле здания Львовской ОГА.

Об этом УНИАН сообщил 14 декабря участник акции протеста во Львове, сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

«Сегодня из Киева во Львов выезжают чернобыльцы Луганщины, которые 14 декабря принимали участие в митинге чернобыльцев возле Кабинета министров Украины. Луганчане намерены поддержать акцию чернобыльцев Львовщины и присоединятся к их бессрочной акции. Завтра они установят свою палатку от чернобыльцев Луганщины около пяти палаток чернобыльцев Львовщины», – сказал Р.СЕКЕЛА.

Активист уточнил, что делегация чернобыльцев-луганчан выезжает сегодня вечером поездом из Киева, и утром они прибудут во Львов.

Также председатель Благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» Валентина БУРЕНОК сообщила УНИАН, что акция протеста чернобыльцев в палаточном городке возле здания Львовской ОГА продолжается, и пока ее участники не намерены ее прекращать до удовлетворения своих требований об исполнении судебных решений относительно надлежащих выплат чернобыльцам.

Напомним, с 6 декабря возле здания Львовской ОГА продолжается бессрочная акция протеста представителей чернобыльских организаций Львовщины, к которым присоединились представители ГД «Вперед!». На площади возле ОГА в настоящее время установлено 5 палаток, в которых круглосуточно находится от 5 до 15 участников акции.