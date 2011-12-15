Международные организации вынудили Украину повысить пенсионный возраст – Путин

Москва. Международные финансовые организации вынудили власти Украины повысить пенсионный возраст.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал во время общения с россиянами в прямом эфире.

«Даже такая страна, как Украина, была вынуждена это сделать, а там продолжительность жизни такая же, как у нас, даже, может еще меньше, но под давлением международных финансовых организаций, которые сказали: «Не будет вам денег на то, чтобы вы просто пенсии и зарплаты в бюджетной сфере выплачивали, если не повысите пенсионный возраст», и они были вынуждены это сделать», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что практически все страны повысили пенсионный возраст, и не только те, в которых высокая продолжительность жизни.

Справка УНИАН. Проведение пенсионной реформы в Украине предусмотрено программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

С 1 октября 2011 года вступил в силу Закон Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию по достижению 55-летнего возраста.

17 ноября В.ПУТИН заявил, что в России в ближайшее время не планируется повышение пенсионного возраста.

В настоящее время пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.