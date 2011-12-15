Кабмин перераспределил бюджетные средства соцпрограмм на 38,5 млн. грн.

Кабинет Министров перераспределил бюджетные средства социальных программ на сумму 38,5 млн. грн.

Согласно правительственному распоряжению №1253-р от 12 декабря 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, предлагается сократить расходы на ряд программ.

В частности, на подготовку кадров сферы соцзащиты высшими учебными заведениями первого и второго уровней аккредитации - на сумму 1,133 млн. грн., ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований — на 4,4,77 млн. грн., доплаты за работу на радиоактивно загрязненных территориях, предоставление дополнительного отпуска чернобыльцам и т.д. - на 13,275 млн. грн., оздоровление чернобыльцев - на 17,176 млн. грн. и т. д.

Одновременно предусматривается увеличение расходов по следующим программам: на компенсацию семьям с детьми и бесплатное питание детей-чернобыльцев - на сумму 32,047 млн. грн., на компенсацию за вред здоровью и помощь на оздоровление в случае увольнения с работы чернобыльцев - на 4,946 млн. грн. и т.д.