В Украине увеличилось количество безработных. На 10 рабочих мест - 60 человек

В Украине в ноябре т.г. количество официально зарегистрированных безработных выросло по сравнению с октябрем на 9%, или на 34,2 тыс. человек, и на 1 декабря составило 413,1 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 24,2%, или на 131,8 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 декабря 2011 года составил 1,5% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 декабря т.г. получали пособие по безработице, составило 298,4 тыс. человек, что на 11,2%, или на 30,1 тыс. человек больше по сравнению с данными на 1 ноября т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 декабря 2011 г. составила 845 грн., что на 61 грн. меньше, чем на 1 ноября т.г.

Также, в ноябре 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 60 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

При этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 декабря 2011 года составило 439,5 тыс. человек, что на 41,1 тыс. человек больше, чем на 1 ноября т.г.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 декабря 2011 года составляла 73,2 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).