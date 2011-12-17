В Харькове милиция допрашивает делегатов конференции «Союза Чернобыль Украина»

В Харькове милиция второй день подряд допрашивает двух делегатов всеукраинской конференции общественной организации «Союз Чернобыль Украина», которая 16 и 17 декабря проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Харьковского отделения «Союза Чернобыль Украина» Владимир ПРОСКУРИН, а также активист Петр ПРОКОПЕНКО сегодня утром находятся в следственном управлении областной милиции.

Вчера около полуночи В.ПРОСКУРИН по телефону сообщил УНИАН, что в пятницу его «продержали в милиции свыше 14 часов» и «отпустили около девяти часов вечера».

«С меня взята подписка о невыезде, - сказал он, - и вручена повестка на субботу».

«Выкапывают какие-то бумажки и шьют мне подлог документов. А в целом хотят не допустить нас на конференцию и дискредитировать в глазах чернобыльцев», - сказал В.ПРОСКУРИН.

Сегодня утром возле здания следственного управления собралось около 50 чернобыльцев, которые требуют отпустить обоих ветеранов Чернобыля.

Как сообщал УНИАН, утром 16 декабря работники милиции задержали В.ПРОСКУРИНА, когда он выходил из своей квартиры, и доставили к следователю в Главное управление МВД Украины в Харьковской области.

В.ПРОСКУРИН считает, что его задержали, чтобы не допустить к участию в отчетно-выборной конференции организации «Союз Чернобыль Украины», делегатом которой он является.

«Задача – сохранить в должности президента организации Юрия АНДРЕЕВА, который, по мнению многих, потакает интересам власти», - сказал В.ПРОСКУРИН.

По официальной информации пресс-службы областной милиции, В.ПРОСКУРИНА допрашивали в рамках уголовных дел, возбужденных по факту предоставления неправдивых сведений в управление Пенсионного фонда Украины для начисления пенсий чернобыльцам.

Также вчера, 16 декабря, народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Михаил ВОЛЫНЕЦ заявил, что милиция задержала члена общественной организации инвалидов чернобыльской катастрофы «Чернобыльский Спас» П.ПРОКОПЕНКО.

По словам М.ВОЛЫНЦА, сначала П.ПРОКОПЕНКО не пустили на отчетно-выборную конференцию «Союза Чернобыль Украины», на которой часть делегатов хотела добиться отстранения председателя Ю.АНДРЕЕВА, который, по их словам, «предал интересы чернобыльцев».