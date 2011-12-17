Тигипко: одна из важнейших задач - принятие Трудового кодекса

В 2012 году вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО намерен сосредоточиться в первую очередь на реформе трудовых отношений, легализации рынка труда и заработных плат, защите прав детей и изменениях в налоговом законодательстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

«Одной из важнейших задач будет принятие Трудового кодекса, который действует у нас с 70-х годов прошлого столетия без особых изменений. Также нужны дальнейшие изменения налогового законодательства. Прежде всего, это будет относиться к механизмам, которые действуют при операциях со странами, где налоги меньше, чем у нас, - это Кипр, некоторые кантоны Швейцарии, Лихтенштейн», - заявил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер отметил, что также важно принять законопроекты о налогообложении богатства и операций с классическими оффшорными зонами.

«Сегодня по нашему законодательству существует 36 оффшорных зон. Первым шагом я предлагаю увеличить их количество с 36 до 70. Второй шаг – ввести 12-процентный налог на операции с этими зонами», - пояснил он.

Еще одним приоритетным направлением работы С.ТИГИПКО назвал защиту прав детей.

«Очень важная реформа, которую мы начнем активно прорабатывать в начале следующего года, - это защита прав детей. Это отдельная проблема, которая в нашей стране решалась совершенно неэффективно», - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, государство должно предложить новые подходы к этому вопросу, частности, - переход от интернатной формы воспитания детей к семейным формам.

Вместе с тем, самым важным решением уходящего года С.ТИГИПКО назвал принятие закона о пенсионной реформе.

«Это самое больше достижение - без нее невозможно было обойтись. Это сделали все страны Европы, причем намного более жестко», - отметил он.