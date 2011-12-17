Участники конференции «Союза Чернобыль Украины» переизбрали Андреева главой организации

Участники отчетно-выборной конференции Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» подавляющим большинством голосов переизбрали Юрия АНДРЕЕВА председателем организации на следующие 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, который принял участие в конференции, проходящей в Киевской области.

А.КЛЮЕВ от имени премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА приветствовал участников отчетно-выборной конференции.

В конференции также приняли участие первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА, народные депутаты от Партии регионов и БЮТ, председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей ЧЕРВОНОПИСКИЙ, другие общественные и политические деятели.

ВОО «Союз Чернобыль Украины» была основана 1991 года и сегодня насчитывает до 240 тыс. членов. Ю.АНДРЕЕВ возглавляет организацию с момента ее образования.

С 1999 года Организация выполняет Государственную программу по предоставлению индивидуальной медицинской помощи гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, народный депутат Украины из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ПАШИНСКИЙ заявил, что власти пытаются взять под контроль деятельность всеукраинской общественной организации "Союз Чернобыль Украины".

По его словам, милиция не допустила к участию в конференции около 300 чернобыльцев.

Справка УНИАН. 22 ноября руководитель ВОО «Союз Чернобыль Украины» Ю.АНДРЕЕВ заявил, что организация не поддерживает акции протеста чернобыльцев.

29 ноября заместитель председателя Кременчугской городской организации ВОО «Союз Чернобыль Украины» Анатолий МОКРЫЙ и председатель Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимир ПРОСКУРИН заявили, что власти ведут информационную войну против чернобыльцев, «пытаясь столкнуть лбами» с другими людьми.

«К сожалению, в этой войне на стороне Кабинета министров выступил руководитель одной из чернобыльских организаций Ю.АНДРЕЕВ – фактически его словами говорит пресс-служба Кабинета министров. Додуматься только - она заявила, что в акциях протеста принимают участие какие-то неправильные чернобыльцы и организации-клоны», - сказал В.ПРОСКУРИН.