Ко дню рождения Азарова хмельницкие предприниматели подготовили подарок - лопату

Предприниматели Хмельницкого, которые пятый день живут в палатке возле облгосадминистрации, ко дню рождения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА подготовили подарок – лопату.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил предприниматель, член Общественной организации “Предприниматели Подолья” Игорь ОГОРОДНИК.

“Николай Янович – человек пенсионного возраста, и уже получает пенсию. Он с детства мечтал копать, поэтому мы дарим ему лопату. Пусть работает”, - сказал предприниматель и уточнил, что подарок планируют отправить по почте.

“Нам не известен личный почтовый адрес АЗАРОВА. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время лопату пошлем по адресу Кабинета министров Украины”, - заявил И. ОГОРОДНИК.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ заявил, что не видит ничего плохого в своей идее о том, что украинцы должны брать лопаты и обеспечивать себя овощами. Премьер вспомнил, что в детстве сам сажал капусту, и предложил всем следовать его примеру.

«Я на заседании Кабинета министров сказал: а что мешает каждому, у кого есть руки-ноги, есть энергия, взять лопату, десять соток земли и на период, пока мы будем этим заниматься в общегосударственном масштабе, хоть бы свою семью обеспечить овощами?” – отметил премьер-министр.

17 декабря Н.АЗАРОВУ исполнилось 64 года.