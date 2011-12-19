Королевская требует от МВД и ГПУ информацию о Проскурине и Прокопенко

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ направила депутатское обращение к главе МВД и генеральному прокурору Украины о предоставлении информации относительно оснований и законности задержания председателя Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимира ПРОСКУРИНА и члена общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыльский Спас» Петра ПРОКОПЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Обращаюсь к вам с просьбой: предоставить информацию об основаниях задержания В.ПРОСКУРИНА и П.ПРОКОПЕНКО; организовать всестороннюю и объективную проверку законности указанных действий работников милиции и, в случае выявления нарушений, обеспечить привлечение соответствующих должностных лиц к ответственности», – говорится в депутатском обращении Н.КОРОЛЕВСКОЙ к министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО и генпрокурору Виктору ПШОНКЕ.

В своем обращении Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, в соответствии с распространенной СМИ информацией, В.ПРОСКУРИН был задержан 16 декабря в Харькове для допроса в рамках дела о подделке документов. При этом к нему не допустили адвоката. Жена В.ПРОСКУРИНА сообщила об отсутствии оснований для принудительной доставки мужа на допрос: он получил только одну повестку – 15.12.2011 г., которой был вызван к следователю на 9:00 16.12.2011 г. «Однако В.ПРОСКУРИН был задержан около 6 часа утра, до момента, когда могла произойти его неявка к следователю», – говорится в документе. В свою очередь, П.ПРОКОПЕНКО был задержан в Киевской области, где он планировал принимать участие в отчетно-выборной конференции всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» в качестве делегата от Харьковской области.

«В результате допроса, который продлился утром 17 декабря, В.ПРОСКУРИН и П.ПРОКОПЕНКО попали в больницу с диагнозом «гипертонический криз», – отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 16 декабря были задержаны председатель Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля В.ПРОСКУРИН и член общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыльский Спас» П.ПРОКОПЕНКО в качестве свидетелей по уголовному делу о фальсификации документов. По словам В.ПРОСКУРИНА, допрос длился до 23:00, под домами активистов всю ночь дежурили машины сотрудников органов внутренних дел. 17 декабря В.ПРОСКУРИН и П.ПРОКОПЕНКО были госпитализированы с диагнозом «гипертонический криз» из здания следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел в Харьковской области, куда прибыли по повесткам к следователям на 9:00 для продолжения дачи показаний. При этом, как сообщается, мера пресечения в отношении обоих свидетелей была отмечена.