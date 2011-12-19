Милиция задержала возле Администрации Президента 15 участников акции

Милиция задержала возле Администрации Президента Украины 15 участников акции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народного движения Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня в 10.30 больше 50 активистов молодежных патриотических организаций Украины, среди них Молодого народного движения, вышли на акцию протеста под стены Администрации Президента. "Акция носит мирный характер и приурочена к сегодняшнему саммиту Украина-ЕС, украинская молодежь требует остановить политические репрессии", - подчеркнули в НРУ.

Вместе с тем, отмечает пресс-служба партии, во время мирной акции милиция без какого-либо пояснения начала задерживать молодых людей. "По данным, которые поступили от участников акции, милиция задержала 15 человек, их увезли в Печерское РУВД. Среди задержанных есть активист Молодого народного движения Максим НЕПИЙПИВО", - говорится в сообщении.

В свою очередь в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве проинформировали, что сотрудники милиции задержали 15 участников организации КУПР (Коалиция участников помаранчевой революции) за административное нарушение - попытку провести несанкционированную акцию возле Администрации Президента.

По данным ОСО, примерно в 11 часов группа КУПРовцев пыталась пройти по ул. Институтской на ул. Банковую в Администрацию Президента. При этом в главке отметили, что в связи с проведением саммита Украина-ЕС ограничено движение и доступ на ул. Банковую.

В столичной милиции отметили, что члены КУПРа не подавали заявку в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение акции. Сотрудники милиции предупредили их о невозможности проведения акции, но КУПРовцы не отреагировали и попытались отодвинуть турникеты, чтобы пройти в Администрацию Президента.

Сотрудники милиции задержали нарушителей и доставили в Печерское райуправление милиции, где на них будут составлены административные протоколы за нарушение правил проведения массовых мероприятий.