“Фокстрот” презентовал мультфильм

Группа компаний "Фокстрот" 19 декабря на День Святого Николая презентовала в столичном Семейном центре развлечений "Дывосвит" мультфильм, который учит детей азам безопасности в быту, сообщили УНИАН в пресс-службе группы компаний "Фокстрот".

Праздник, который состоялся в этот день в столичном Семейном центре развлечений "Дывосвит", как и положено, - удивлял его маленьких участников сюрпризами и подарками. Так, новогодняя елка, которая запылала яркими огоньками, расположилась не в нарядном зале, как обычно, а на просторной веранде "Дывосвиту" прямо под открытым небом. А Дед Мороз спустился с крыши здания, как самый настоящий скалолаз, чем вызывал восторг маленькой публики. Сказочный дедушка пригласил детвору пройти с улицы в зал, где расположилась его собственная резиденция и посмотреть мультфильмы "Фокс и Трот спешат на помощь!".

В этом мультфильме главная героиня - отважная и веселая лисичка Фокс со своим помощником роботом Тротом помогают двум ребятам-дебоширам избежать неприятностей, которые могли бы с ними случиться через шалости. Лисичка Фокс является для детей в то же время и другом, и помощником, и советчиком, и общается с ними языком шутки.

Каждая из трех отснятых серий мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях, где детей может ожидать опасность. Сериал охватывает такие темы: обращение ребенка с электроприборами, путешествия в лесу и около водоемов, поведение в людных местах (в супермаркете) и др.

"Фокстрот" - лидер комфорта, но лишь безопасная жизнь может быть комфортной, - убежден исполнительный директор сети "Фокстрот. Техника для дома" Уве Кленк. –Поэтому с 2002 года компания реализует собственный социальный проект "Школа безопасности", в пределах которого поддерживает тысячи старшеклассников во всеукраинских соревнованиях юных инспекторов движения и юных спасателей, а младших школьников будет учить мудрая лисичка Фокс. Ведь именно малыши подлежат наибольшему риску, самостоятельно преодолевая дорогу к школе или находясь дома после школы без родителей".

Дети с восторгом восприняли первые три серии мультфильма, ведь презентацию для них провела сама героиня мультфильма - лисичка Фокс. Вместе с ней детвора танцевала, пела "Фокс умная, Фокс сообразительная", по-своему трактуя советы из мультфильма:

- Дети, как вы думаете, почему нельзя сушить вещи в микроволновке?, - спрашивала у детей Фокс.

- Потому что будет пожар, - хором отвечали дети.

- А почему нельзя держать холодильник открытым?

- Если бы не заморозить квартиру! - не замешкался кто-то с ответом.

В конце праздника все участники получили от "Фокстрота" и "Дывосвиту" подарки. Пока дети рассматривали свои трофеи, родители щедро делились впечатлениями.

"Вы придумали прекрасную форму учить детей, ведь не первый раз я вижу, как моя внучка Катя и племянник не просто развлекаются в новогодние праздники, но и получают необходимые знания. Благодарим Вас! - сказала Ольга Ивановна, жительница Киева и взрослая зрительница мультфильма "Фокс и Трот спешат на помощь"! на празднике в "Дывосвите".

Организаторы создания мультфильма и социального проекта "Школа безопасности" сообщили: будут использовать мультики как наблюдательный материал на ярких мероприятиях со школьниками в пределах собственного проекта. Ведется работа по получению экспертной оценки мультфильма от специалистов Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. А три серии мультфильма будут доступны для всех на сайте сети "Фокстрот. Техника для дома" http://www.foxtrot.com.ua и на сайте ГК "ФОКСТРОТ" http://www.foxtrot.ua/Article.aspx?AreaID=45&DocID=761

Справка УНИАН. Торговая сеть "Фокстрот. Техника для дома" является лидером рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 20 декабря 2011 года в Украине работают 228 супермаркетов "Фокстрот. Техника для дома". Магазины представлены в 102 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет свыше 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte & Touche, торговая сеть "Фокстрот. Техника для дома" входит в число 500 наибольших компаний Центральной и Восточной Европы. Объем продаж сети за 2010 календарный год составил свыше 6.8 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть "Фокстрот. Техника для дома" является членом-участником "Euronics" - наибольшей закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

"Группа компаний "ФОКСТРОТ" инициировала создание мультсериала "Фокс и Трот спешат на помощь!" в рамках собственного социального проекта бизнеса "Школа безопасности", которая реализуется под девизом "Уютно там, где безопасно". Впервые мультфильм от "Фокстрота" был показан в октябре 2011 года в МДЦ "Артек" во время круглого стола "Дети за безопасную жизнь" в рамках слета юных спасателей Украины, организованного МЧС Украины и общественной организации "Всеукраинское детское движение "Школа безопасности". Производитель мультфильмов - "Компания АРТ-ВИДЕО" - в собственной наработке уже имеет приключенческие сериалы "Кит Выкрутас" и "Сказочный патруль", исторический сериал "Легенды Украины" и тому подобное.