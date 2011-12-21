В проекте бюджета-2012 предусмотрен рост минимальной зарплаты на 14%, пенсий – на 11%

В проекте Государственного бюджета на 2012 год предусмотрен рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 14%, пенсий – в среднем на 11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, в среду сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, в 2012 году на 25,5% вырастет средний должностной оклад работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки. Также, отметил премьер, бюджет предусматривает существенный рост зарплаты в бюджетной сфере.

Кроме того, подчеркнул Н.АЗАРОВ, в бюджет 2012 года заложено увеличение помощи при рождении ребенка на 2,2 раза по сравнению с текущим годом.

Как сообщалось, в пятницу Верховная Рада планирует рассмотрение проекта бюджета на 2012 год во втором чтении.