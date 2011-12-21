Президент поясняет массовые акции протеста просчетами власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поясняет массовые акции протеста граждан просчетами власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, реформы требуют времени, и к этому должно быть готово гражданское общество, к этому должна быть готова власть.

“Вполне справедливо, чтобы люди желали, чтобы это происходило скорее. На этом пути мы объединяем людей. Можно, как говорят, черным красить все что угодно, но я не хочу считать напрасным труд многих коллективов, которые работали не только ради собственного благосостояния, но и ради развития государства”, – сказал Президент.

“Когда я смотрю на эти протестные акции, безусловно, у меня болит сердце. Безусловно, за этим стоят просчеты власти, которые можно разложить на последствия прошлого, на недостатки исполнителей, на просчеты в реформах”, – добавил он.