ВР отказалась увеличивать прожиточный минимум и минимальную зарплату

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня проект закона "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" относительно увеличения размеров.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня соответствующего нормативного акта, автором которого является народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ, проголосовали только 78 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось установить в 2012 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 января 2012 года - 1430 гривен, с 1 апреля - 1458 гривен, с 1 октября – 1494 гривни, с 1 декабря - 1525 гривен, и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения. В частности, для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2012 года - 1306 гривен, с 1 апреля - 1331 гривен, с 1 октября – 1365 гривен, с 1 декабря - 1392 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2012 года - 1563 гривни, с 1 апреля - 1595 гривен, с 1 октября – 1635 гривни, с 1 декабря – 1667 гривен; для работоспособных лиц: с 1 января 2012 года - 1506 гривен, с 1 апреля – 1536 гривен, с 1 октября – 1576 гривен, с 1 декабря - 1606 гривен; лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2012 года - 1200 гривен, с 1 апреля - 1222 гривни, с 1 октября - 1254 гривни, с 1 декабря - 1280 гривен.

Также предлагалось установить в 2012 году такой размер минимальной заработной платы: с 1 января 2011 года - 1506 гривен, с 1 апреля – 1536 гривен, с 1 октября – 1576 гривен, с 1 декабря - 1606 гривен.