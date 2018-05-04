Итоги года - Президент нам не завидует...

Пресс-конференцию Президента по итогам года можно назвать «неожиданностью». О каких итогах (21 декабря) может идти речь? Газовый вопрос так и остается открытым, из-за чего до сих пор не принят бюджет, а как результат, повышение социальных выплат и минимальных зарплат, о чем власть неоднократно заявляла, под вопросом. Результатом года должно назвать массовые акции протеста как против норм Налогового кодекса, так и сокращения соцвыплат, еще можно добавить «долгожданные» пенсионную и медицинскую реформы, а также «прокол» в отношениях с Евросоюзом (в Европе поговаривают, что Договор об ассоциации завис надолго) и Международным валютным фондом (реализация программы stand by отложена на неопределенный срок). Кстати, так как на газовом фронте ничего пока не получается, можно сделать вывод, что планы власти в отношении «сотрудничества» с Москвой пошли прахом. То есть, все заявления верхов, которые так и остались заявлениями, по сути, представляют собой игру на публику?..

Но это так сказать обо всем понемногу. А теперь конкретно о социальной политике государства. Все промахи списываются на реформы, вернее, на их торможение. Общество якобы их приветствует, а возмущение у него вызывает промедление внедрения новшеств. Президент как раз и поясняет массовые акции протеста граждан просчетами власти. “Вполне справедливо, чтобы люди желали, чтобы это происходило скорее. На этом пути мы объединяем людей… Когда я смотрю на эти протестные акции, безусловно, у меня болит сердце. Безусловно, за этим стоят просчеты власти, которые можно разложить на последствия прошлого, на недостатки исполнителей, на просчеты в реформах”, – сказал Виктор Янукович.

А просчеты заключаются в следующем. В день пресс-конференции Президента глава правительства Николай Азаров заявил, в проекте госбюджета на 2012 год предусмотрен рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 14%, пенсий – в среднем на 11%. На 25,5% вырастет средний должностной оклад работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки. Также предусматривается существенный рост зарплаты в бюджетной сфере. Кроме того, заложено в бюджете увеличение помощи при рождении ребенка на 2,2 раза.

Остается только радоваться, что, несмотря на рост внешнего долга до более 123 млрд. долл. и задолженность по зарплатам в 1,2 млрд. грн., наши верхи продолжают заботиться о низах.

При этом, как заявлял ранее первый заместитель министра социальной политики Василий Надрага, Минсоцполитики будет рекомендовать парламенту предусмотреть в бюджете-2012 увеличение основных социальных выплат на 20-25%. Легко подсчитать, насколько планируется осчастливить украинцев - с 1 декабря в Украине минимальная заработная плата составляет 1004 гривни, минимальная пенсия – 800 гривен, а размер прожиточного минимума – 953 гривни. На ум приходит одно - Европа, конечно, сейчас охвачена протестами против сокращения бюджетов, в том числе социальных выплат, в связи с дефолтовой ситуацией. Но нам бы их урезанные зарплаты…

Между тем, одновременно с заявлениями Президента на пресс-конференции и премьер-министра на заседании Кабмина Верховная Рада отказалась включить в повестку дня проект закона "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы", предложенный депутатом от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андреем Павловским.

***Законопроектом предусматривалось установить в 2012 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 января 2012 года - 1430 гривен, с 1 апреля - 1458 гривен, с 1 октября – 1494 гривни, с 1 декабря - 1525 гривен, и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения. В частности, для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2012 года - 1306 гривен, с 1 апреля - 1331 гривен, с 1 октября – 1365 гривен, с 1 декабря - 1392 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2012 года - 1563 гривни, с 1 апреля - 1595 гривен, с 1 октября – 1635 гривни, с 1 декабря – 1667 гривен; для работоспособных лиц: с 1 января 2012 года - 1506 гривен, с 1 апреля – 1536 гривен, с 1 октября – 1576 гривен, с 1 декабря - 1606 гривен; лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2012 года - 1200 гривен, с 1 апреля - 1222 гривни, с 1 октября - 1254 гривни, с 1 декабря - 1280 гривен. Также предлагалось установить в 2012 году такой размер минимальной заработной платы: с 1 января 2011 года - 1506 гривен, с 1 апреля – 1536 гривен, с 1 октября – 1576 гривен, с 1 декабря - 1606 гривен.

Парламент понять можно - вторая волна кризиса… Но если вспомнить намерения, озвученные В.Надрагой, то разница между планируемым властью повышением соцвыплат и предлагаемым оппозицией копеечная. Или, как любит говорить Президент, цифры для экономики «неподъемные». Но это только в том случае, если снять со счетов до сих пор не принятый закон о налоге на роскошь, автопарк депутатов и госчиновников, их дворцы и угодья, размеры зарплат, пенсий и пособий, а также «откаты» за услуги. Но ведь скоро этому придет конец. Как заверяет Президент, антикоррупционная реформа продолжается…

А.Павловский поясняет свой расчет следующим образом: в соответствии с действующим прожиточным стандартом, в сутки потребности гражданина Украины составляют: 250 граммов картофеля, 100 граммов хлеба, 10 граммов макарон, 5 граммов гречихи, 5,5 грамма сала и 25 граммов колбасы.

«Пусть бы попробовали Янукович или Азаров сами пожить хотя бы несколько дней по таким нормативам, и сравните это с 170 тысячами долларов, которые тратятся ежедневно из госбюджета на содержание Януковича и его челяди», - отметил народный депутат.

Он также обратил внимание на то, что, по официальным данным Министерства социальной политики, фактический прожиточный уровень в ценах июля текущего года составил 1098 грн., а правительство предлагает заложить в бюджете с января следующего года 1017 грн. По словам нардепа, уровень минимальной зарплаты, предложенный правительством, также не отвечает минимальным потребностям граждан.

Но зря старается оппозиция. Вице-премьер-министр Сергей Тигипко признает, что сегодня у правительства нет средств для изменения базовой средней заработной платы, по которой насчитываются пенсии. «Сегодня пенсии мы выплачиваем по средней заработной плате 2006 года. Если выйти на 2007 год – это 16 млрд. грн. К сожалению, мы не смогли найти этих денег с самого начала, и в проекте бюджета (2012 – ред.) эти деньги не заложены», - сказал С.Тигипко. При этом он подчеркнул, что в случае пересмотра госбюджета (если газ будет стоить меньше нынешних 416 долл., на которых рассчитан бюджет), этот вопрос должен быть темой «номер один».

Между тем, координатор общественного движения “Гражданское сопротивление” Александра Кужель считает, что менее чем через полгода в Украине возникнут проблемы с обеспечением выплат из бюджета, в том числе зарплатных – денег уже не хватает.

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что «бюджет 2012 года на сегодняшний день - непостижимый и засекреченный документ власти, поскольку создается впечатление, что с ним работают всего несколько человек, которые, в зависимости от акций протеста или других обстоятельств, делают очередное заявление, кому прибавят пенсию и зарплату, а у кого - отнимут». В то же время, по словам Н.Томенко, как показала ситуация, правительство не способно не только подготовить бюджет на 2012 год, но и выполнить бюджет этого года. Он объяснил это тем, что большинство регионов сегодня заявляют о необходимости выделить им субвенции для того, чтобы выплатить зарплаты медикам и педагогам. «Перед тем, как принимать бюджет на 2012 год, выполните хотя бы бюджет на этот год», - обратился он к правительству.

Завершить хочется словами гаранта Конституции. Отвечая на вопрос журналиста, почему простые украинцы живут все хуже, а президент – все лучше, Виктор Янукович сказал: “То, что вы так бурно развиваете, меня абсолютно мало интересует. Я очень мало имею времени для наслаждений. Вчера я около 3 часов ночи приехал домой и сегодня встал в 6 часов утра. О какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю. Я вам не завидую. Мы с вами хорошо друг друга знаем и понимаем. Остальное додумайте сами”…

Мы действительно хорошо знаем свою власть, мало того, отдельные наши сограждане могут похвастаться тем, что они ее выбирали. Очень многие - за благие намерения, которые, как видно из всего происходящего, так и остаются в разряде намерений. И завидовать нам действительно нечего, журналисту тем более…

P.S. Власть обещает «укротить» чернобыльцев повышением их пенсий. Как заявил Н.Азаров, Кабинет министров рассматривает возможность повышения пенсий инвалидам-чернобыльцам до 3-4 тыс. грн. Интересно, как поведут себя чернобыльцы-ликвидаторы, которые умудрились спасти мир от апокалипсиса и дожить до наших дней, не став инвалидами?..

Нана Черная (УНИАН)