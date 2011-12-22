У здания Госдумы снова усилена охрана, выставлены дополнительные наряды полиции

В районе здания Госдумы на Охотном ряду в Москве второй день подряд усилен режим охраны, выставлены дополнительные наряды полиции, которые перекрыли все проходы к зданию нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Со стороны Манежной площади стоят несколько автобусов с сотрудниками полиции, а также автозаки и несколько полицейских легковых автомашин.

Проходы к главному входу со стороны улицы Охотный ряд и ко входу в новое здание Госдумы в Георгиевском переулке также перекрыты металлическими ограждениями, и сотрудники полиции пропускают к зданию только по служебным удостоверениям или пропускам.

По словам одного из сотрудников полиции, в районе Манежной площади "опять намечается какое-то мероприятие".

Накануне, в день первого пленарного заседания Госдумы шестого созыва перед зданием нижней палаты парламента также была усилена охрана и ужесточен пропускной режим. Позже полиция задержала 20 человек за попытку провести у здания ГД не согласованную с властями акцию против нарушений на декабрьских выборах.