Парламент Латвии отказался предоставлять русскому языку статус второго государственного

Cейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил переданный президентом Андрисом БЕРЗИНЬШЕМ законопроект о предоставлении русскому языку статуса второго государственного в стране, сообщает РИА Новости.

Президент А.БЕРЗИНЬШ во вторник передал в сейм (парламент) проект поправок к Конституции, который предусматривает введение в Латвии второго государственного языка - русского.

Центральная избирательная комиссия Латвии с 1 по 30 ноября проводила сбор подписей за присвоение русскому языку статуса второго государственного. В поддержку русского языка подписались 187,378 тысячи граждан Латвии, имеющих право голоса, этого достаточно для проведения референдума об изменении его статуса в республике. Для проведения референдума необходимо было собрать не менее 154,379 тысячи подписей.

"Собрано необходимое число подписей для проведения референдума о придании русскому языку статуса второго государственного", - заявили представители ЦИК.

Но перед тем, как инициировать референдум, согласно процедуре, президент Латвии должен передать в сейм законопроект, составленный в соответствии с требованиями подписавшихся граждан страны.

В сопроводительном письме спикеру сейма Солвите АБОЛТИНЕ ("Единство") А.БЕРЗИНЬШ выразил мнение, что спорный законопроект не будет способствовать сплочению латвийского общества.

"Установление русского языка в качестве второго госязыка - это отказ от Латвии как национального государства и (входит в) противоречие с основами Сатверсме (Конституции), идеями основания Латвии и восстановления независимости", - подчеркнул глава государства.

Большинство - 60 депутатов - сейма (в котором сто депутатов) проголосовали против предоставления русскому языку статуса второго государственного.

Сейчас в Латвии один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного.