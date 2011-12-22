Правительство предлагает увеличить в 2012 году социальные расходы

В проекте Государственного бюджета на 2012 год, одобренном 21 декабря на внеочередном заседании правительства, предусмотрено повышение социальных стандартов и увеличение расходов социального характера.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что во время вынесения проекта закона “О Государственном бюджете Украины на 2012 год” на первое чтение было дополнительно учтено 326,1 млн. грн. на повышение размера пенсий инвалидам-ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 25%, Кабинет министров 23 ноября 2011 г. принял постановление № 1210 “О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы”, на реализацию которого во время доработки проекта закона о Госбюджете-2012 год ко второму чтению дополнительно учтено 1,8 млрд. грн., что на 30% больше, чем объемы, предусмотренные на указанные цели в проекте госбюджета на первое чтение.

Это позволит начиная с 1 января в 2012 г. существенно увеличить размеры пенсий данной категории пострадавших. Так, средний размер пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС увеличится почти в 2 раза и будет составлять: для инвалидов І группы – 5 439,52 грн., для инвалидов ІІ группы – 5 128,73 грн., для инвалидов ІІІ группы – 3 941,53 грн.

Впервые внедрены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов: для инвалидов І группы – 2 399,7 грн., для инвалидов ІІ группы – 2 147,1 грн., для инвалидов ІІІ группы – 1 894,5 грн.

Также в проекте госбюджета дополнительно учтены 1 млрд. 340,5 млн. грн. на увеличение размеров пенсий и надбавок к пенсиям отдельным категориям граждан, в том числе:

инвалидам войны (в среднем на 20%, будет касаться около 163 тыс. человек) – 465,4 млн. грн.;

детям войны (в среднем на 20%, будет касаться 4,4 млн. человек) – 419,1 млн. грн.;

членам семей погибших, умерших лиц, которые получают выплаты в соответствии с Законом Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” в среднем на 30%: членам семей погибших (пропавших без вести) (будет касаться около 58 тыс. человек) – 63,7 млн. грн.;

членам семей умерших инвалидов Великой Отечественной войны (будет касаться около 170 тыс. человек) – 43,7 млн. грн.;

членам семей умерших участников войны и боевых действий (будет касаться около 130 тыс. человек) – 22,5 млн. грн.