ВР внесла изменения в законодательство о социальной защищенности инвалидов

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прав инвалидов» (№ 8315).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 302 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом предусмотрено внести изменения в Закон Украины “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине”.

Законом предусмотрено, что центральные и местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (независимо от формы собственности и ведения хозяйства, вида деятельности и отраслевой принадлежности), их филиалы, отделения, представительства, которые ведут отдельный учет результатов финансовой и хозяйственной деятельности, банки и другие финансовые учреждения, а также представительства иностранных юридических лиц (в том числе международных организаций), использующие труд наемных работников - граждан Украины, если другое не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, физические лица, использующие наемный труд, привлекают представителей общественных организаций инвалидов к подготовке решений, которые касаются прав и интересов инвалидов.

В законе определено, что инвалидом является лицо с устойчивым расстройством функций организма, что при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению его жизнедеятельности, вследствие чего государство обязано создать условия для реализации им прав наравне с другими гражданами и обеспечить его социальную защиту. Дискриминация по признаку инвалидности запрещается.

В законе указано, что государство должно выявлять, устранять преграды и барьеры, препятствующие обеспечению прав и удовлетворению потребностей инвалидов, в том числе относительно доступа к объектам общественного и гражданского назначения, благоустройства, транспортной инфраструктуры, дорожного сервиса, транспорта, информации и связи; а также с учетом индивидуальных возможностей, способностей и интересов приобщать к образованию, труду, культуре, физической культуре и спорту. Также государство должно предоставлять приспособленное жилье, способствовать общественной деятельности.

Данным законом предусмотрено, что представители всеукраинских общественных организаций инвалидов, их союзов привлекаются (по их обращениям) в состав коллегий и консультативно-совещательных органов центральных органов исполнительной власти. Представители местных общественных организаций инвалидов, их союзов привлекаются (по их обращениям) в состав коллегий и консультативно-совещательных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в соответствии со своим статусом и территорией деятельности. С целью выполнения уставных задач и целей зарегистрированные общественные организации инвалидов, их союзы имеют право осуществлять необходимую хозяйственную деятельность без цели получения прибыли, а также хозяйственную и предпринимательскую деятельность путем создания хозрасчетных учреждений и организаций со статусом юридического лица, а также предприятий, основанных на коллективной собственности общественных организаций.

Также законом предусмотрено, что учебные заведения предоставляют образовательные услуги инвалидам наравне с другими гражданами, в том числе путем создания надлежащего кадрового, материально-технического обеспечения и обеспечения разумного приспособления, учитывающего индивидуальные потребности инвалида.

В законе прописано, что телерадиоорганизации (независимо от формы собственности и ведомственного подчинения) обеспечивают субтитрование или перевод на язык жестов официальных сообщений, кино-, видеофильмов, передач и программ в порядке и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

Законом определено, что предприятия, учреждения и организации, физические лица, использующие наемный труд, создают безопасные и безвредные для здоровья условия труда, предпринимают меры для предотвращения инвалидности и возобновления трудоспособности инвалидов. В случае трудоустройства инвалидам обеспечивают разумное приспособление рабочих мест. Владельцы и производители транспортных средств, производители и заказчики информации (печатные средства массовой информации, телерадиоорганизации и тому подобное), операторы и провайдеры телекоммуникаций должны обеспечивать предоставление услуг и производство продукта с учетом потребностей инвалидов.

В законе отмечено, что планирование и застройка населенных пунктов, формирование микрорайонов, проектирование, строительство и реконструкция объектов физического окружения без приспособления для использования инвалидами не допускаются. Такая деятельность осуществляется с учетом мнения общественных организаций инвалидов.

Транспортные средства общего пользования, которые изготовляются в Украине или ввозятся на таможенную территорию Украины, должны быть приспособлены для пользования инвалидами с недостатками зрения, слуха и с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также предусматривать возможность установки внешних звуковых информаторов номера и конечных остановок маршрута, текстовых и звуковых систем в салоне для объявления остановок.

Также в законе указано, что «сужение содержания и объема права лиц с инвалидностью на льготный проезд транспортом не допускается».

Данным законом внесены изменения в Закон Украины “О реабилитации инвалидов в Украине”. Ими предусмотрено, что лицо может одновременно быть признано инвалидом одной группы и только по одной причине. При повышении группы инвалидности в случае возникновения более тяжелого заболевания причина инвалидности устанавливается по выбору инвалида. В случае, если одной из причин инвалидности является инвалидность с детства, указываются две причины инвалидности; виды трудовой деятельности, рекомендованные инвалиду по состоянию здоровья.