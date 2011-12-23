Размер соцобеспечения «чернобыльцев» в 2012 году вырастет на 9,8% - Минфин

Размер социальных выплат гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, в 2012 году повысится на 9,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, выступая в Верховной Раде.

«Впервые введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов в процентах к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность», - заявил Ф.ЯРОШЕНКО. Он отметил, что за год рост этих выплат составит 9,8%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Кабинет министров намерен оставить за собой право определять размеры социальных выплат исходя из финансовых возможностей государственного бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда. Это предусмотрено законом о госбюджете на следующий год, принятом парламентом 22 декабря.

В частности, это касается выплат "чернобыльцев", детей войны, уволенных военнослужащих, ветеранов войны и т. д.

Ранее, 14 июня 2011 года, парламентское большинство приняло поправки в закон о государственном бюджете, позволяющие Кабмину устанавливать порядок и размеры выплат для «чернобыльцев», военнослужащих, надбавки к пенсии для детей войны, исходя из возможностей бюджета, а не основываясь на действующем законодательстве.

6 июля 2011 года правительство приняло постановление №745, которым предусмотрено уменьшение размеров социальных выплат ряду категорий граждан.

Напомним, в мае 2008 года, Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы Закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны.