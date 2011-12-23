Угледобывающие предприятия должны до 2022 года погасить 677,5 млн. грн. долга

В течение 10 лет — с 2012 года по 31 декабря 2021 года угледобывающие предприятия должны погасить долги перед Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на сумму 677,5 млн. грн.

Соответствующее решение было принято правительством, сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики.

Согласно принятому распоряжению "О погашении задолженности государственных угледобывающих предприятий по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины", данное решение обеспечит условия для выполнения фондом задач по осуществлению страховых выплат и социальных услуг, предоставляемых пострадавшим от несчастных случаев, считают в министерстве.

В Минсоцполитики напомнили, что предыдущим правительством было принято решение о неуплате государственными угледобывающими предприятиями в течение июля-декабря 2009 года и января-февраля 2010 года страховых взносов в данный фонд, вследствие чего возникла задолженность по состоянию на 1 марта 2010 года в сумме 677,5 млн. грн.